В Калуге экс-начальника Ростехнадзора посадили за взятки

В Калуге вступил в силу приговор в отношении 52-летнего бывшего заместителя начальника отдела общепромышленного надзора Приокского управления Ростехнадзора. Его признали виновным в неоднократном получении взяток от организаций, занимающихся газификацией, сообщили во вторник, 29 августа, в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчине «подарили» более 400 тысяч рублей.

Нарушитель был осужден к пяти годам лишения свободы, со штрафом в размере 4 миллионов рублей. Также экс-начальнику запретили занимать должности на госслужбе на 3 года.

Адвокат осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, но прокурор убедительно опроверг все доводы о невиновности подсудимого.



Приговор остался без изменений.

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