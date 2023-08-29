Мужчина задержан за подготовку теракта на территории Калуги

Во вторник, 29 августа, Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании жителя Калужской области, которого подозревают в подготовке теракта.

По информации спецслужбы, он собирался совершить диверсию на объекте критической инфраструктуры Калуги.

После этого, заявляют в ФСБ, калужанин хотел покинуть Россию и воевать на стороне Украины.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.