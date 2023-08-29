В Калуге мужчина угрожал пенсионерке пистолетом из-за замечания

Полиция Калуги возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством, сообщили во вторник, 29 августа, в пресс-службе УМВД.

По версии сотрудников внутренних органов, 52-летний калужанин поругался с пожилой соседкой по общежитию из-за того, что она сделала ему замечание по поводу шума в ночное время. В ходе конфликта мужчина ушел из коридора, где возникла ссора, но вскоре вернулся с пистолетом и направил его в сторону старушки. Он стал угрожать применением оружия, после чего ушел в комнату.

В данный момент мужчина под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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