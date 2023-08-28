В Калужской области москвичу грозит 15 лет колонии за убийство жены из арбалета

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего москвича. По версии следствия, 13 июня он выстрелом из арбалета убил свою жену.

Трагедия произошла, когда супруги ехали из Москвы в Брянскую область.

- Смерть женщины наступила на месте, - подчеркивают в СК. - После этого обвиняемый закопал тело погибшей в лесополосе, а спустя два дня сообщил в полицию о пропаже супруги.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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