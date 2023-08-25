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В Калуге мужчина убил собутыльника за то, что тот испачкал его автомобиль

Софья Фирсова, Фото: СУ СК России по Калужской области
Опубликовано: 25.08.2023 16:47 0 126
В Калуге мужчина убил собутыльника за то, что тот испачкал его автомобиль

В Калуге уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего убийство, направили в суд, сообщили в следкоме в пятницу, 25 августа.

По версии следствия, 11 июня, 2023 года компания из нескольких калужан находилась в микроавтобусе обвиняемого, который был припаркован у дома № 14 на улице Добровольского. Мужчины пили алкоголь.

Между обвиняемым и его 39-летним собутыльником произошел конфликт, после чего последний испачкал салон машины. Мужчины вышли на улицу, а затем калужанин достал нож и ударил им в шею своего знакомого, после чего убежал.

В машине, подъезде, в квартире и на вещах калужанина были обнаружены следы крови. По делу собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направили в суд.

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Софья Фирсова, Фото: СУ СК России по Калужской области
Опубликовано: 25.08.2023 16:47 0 126
Тэги: криминал
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