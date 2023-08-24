В Калуге бывшего начальника отдела ГИБДД посадили на четыре года за взятки

Бывший начальник калужского отдела ГИБДД неоднократно давал незаконные указания подчиненным и помогал местным жителям избежать административной ответственности за нарушения ПДД, сообщили в четверг, 24 августа, в следкоме.

Мужчина подделал материалы о совершении ДТП человеком в состоянии алкогольного опьянения, заменив данные о водителе автомобиля, за взятку в размере 40 тысяч.

Экс-начальнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, а также лишили права занимать должности на госслужбе на три года.

Преступление выявили сотрудники ФСБ по Калужской области.

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