В Калуге поймали курьера мошенников

В Калуге было возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе УМВД в четверг, 24 августа. Он подозревается в участии в мошеннической схеме в роли курьера.

По версии полиции, молодому человеку удалось украсть 500 тысяч рублей у пенсионерки, с помощью схемы «Ваш родственник попал в ДТП».



Женщине поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником полиции и сообщил, что внучка старушки стала виновницей аварии. Для урегулирования вопроса собеседник предложил перевести на некий счет 800 тысяч рублей.



У калужанки не оказалось таких денег, но мошенник согласился на все имеющиеся в доме деньги. Женщина собрала сбережения и передала их незнакомцу, который приехал к ее дому.



Как предполагают сотрудники внутренних органов, информацию о потерпевшей преступник заполучил от своих сообщников, которым в последствии перевел деньги, оставив себе несколько процентов.



Расследование продолжается.







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