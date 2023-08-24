Стало известно о новом способе взлома аккаунтов калужан с помощью голосования в конкурсах

В четверг, 24 августа, УМВД Калужской области сообщила о новом способе мошенничества. Оно направлено на похищение данных аккаунта калужан в соцсетях.

- Как правило, с учетной записи из списка контактов гражданина приходит сообщение с просьбой проголосовать за участника какого-либо конкурса, чаще всего детского, после чего направляется ссылка на голосование, - говорят в полиции. - После перехода по ссылке и просмотра деталей конкурса и его участников для дальнейшего голосования необходимо авторизоваться под своей учетной записью используемого мессенджера.

Если человек сделает это, то все его логины и пароли направляются мошенникам, и они получают возможность авторизоваться в мессенджере, получив контроль над аккаунтом.

Единственный способ обезопасить себя от подобного взлома – использовать двухфакторную защиту, а в Телеграме облачные пароли.

Также калужские полицейские советуют перепроверять информацию о конкурсе, прежде, чем принимать участие в голосовании, а также связаться с тем, кто прислал ссылку через другой мессенджер, или соцсеть, чтобы убедиться, действительно ли он связался с вами, или аккаунт взломан и из-под него рассылают сообщения мошенники.

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