Калужанин ударил соседа бейсбольной битой

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, сообщили в среду, 23 августа, в пресс-службе УМВД.

Согласно материалам дела, калужанин установил забор, чтобы огородить свой дачный участок. Через некоторое время один из листов профиля отошел от крепления, что доставляло дискомфорт потерпевшему, проживающему рядом с подозреваемым.

Сосед неоднократно просил нарушителя прикрутить лист, но он не реагировал на эти просьбы. В один из дней потерпевший решил самостоятельно починить забор.

Застав соседа за незапланированным ремонтом, мужчина взял бейсбольную биту, вышел из дома и ударил потерпевшего по голове.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение. Согласно экспертизе, повреждения нанесли легкий вред здоровью.

Расследование продолжается, преступнику грозит до 2 лет лишения свободы.

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