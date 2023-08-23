Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
Работодатель года-2023 Работодатель года. Голосование Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

29-летний житель Калуги дважды попался пьяным за рулем

Елена Сумак.
Опубликовано: 23.08.2023 10:44 0 79
29-летний житель Калуги дважды попался пьяным за рулем

В понедельник, 21 августа, прокуратура Калуги сообщила об обвинительном заключении в отношении калужанина, повторно севшего за руль пьяным.

В июле 2023 29-летний калужанин ехал на автомобиле Тойота по улице Ленина Калуги, был остановлен сотрудниками ППС.

Во время проверки документов полиция заподозрила, что водитель пьян. Освидетельствование подтвердило этот факт.

Оказалось, что ранее калужанин уже получал административную за пьяное вождение, получал арест на 12 суток.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы с конфискацией автомобиля.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Елена Сумак.
Опубликовано: 23.08.2023 10:44 0 79
Тэги: умвд авто
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» провел переустройство сетей связи в рамках реконструкции «Синих мостов» в Калуге
Успейте принять участие в акции и получить 500 рублей на оплату электроэнергии
Слезы, прочь: цифровая премьера сериала «Плакса» состоится 28 сентября в Wink
Сотрудники Калужской сбытовой компании приняли активное участие в Фестивале корпоративного спорта
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Способы теплоизоляции нефтегазопроводов
С чего начать обновление гардероба
Бухгалтер будущего!

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru