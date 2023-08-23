29-летний житель Калуги дважды попался пьяным за рулем

В понедельник, 21 августа, прокуратура Калуги сообщила об обвинительном заключении в отношении калужанина, повторно севшего за руль пьяным.

В июле 2023 29-летний калужанин ехал на автомобиле Тойота по улице Ленина Калуги, был остановлен сотрудниками ППС.

Во время проверки документов полиция заподозрила, что водитель пьян. Освидетельствование подтвердило этот факт.

Оказалось, что ранее калужанин уже получал административную за пьяное вождение, получал арест на 12 суток.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы с конфискацией автомобиля.

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