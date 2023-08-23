В Калужской области похоронят погибшего на Украине десантника

В среду, 23 августа, в селе Вознесенье Тарусского района Калужской области, состоится церемония прощания с местным жителем Александром КОРШУНОВЫМ. Он погиб в зоне СВО.

- Александр жил и учился в селе Вознесенье. Закончив школу, поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф. – сообщает администрация Тарусского района. - По его окончании служил в войсках противовоздушной обороны.

В зону СВО отправился в марте 2022 года. Погиб 5 июля.

Церемония прощания начнется в 12.00 в Храме Вознесенья Господня в родном селе героя.

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