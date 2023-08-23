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В Калуге мошенники, покупая землю у калужанки, обманули ее на 120 тысяч

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.08.2023 08:04 0 405
В Калуге мошенники, покупая землю у калужанки, обманули ее на 120 тысяч

В среду, 23 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области рассказала о нередком, но довольно необычном способе обмана, на который клюнула калужанка.

Она разместила в сети объявление о продаже участка земли и с ней связалась покупательница, которая как выяснится позже, оказалась мошенницей.

Незнакомка заявила, что покупает землю и попросила реквизиты для перечисления аванса. Калужанка продиктовала их, но через какое-то время перезвонила и сообщила, что по техническим причинам не может сделать перевод, так как он завис.

- После этого к разговору присоединился некий родственник покупательницы, который начал инструктировать калужанку о действиях, якобы необходимых для успешного завершения операции, - говорят в полиции.

Обаятельный и очень убедительный мужчина разъяснил, что снять зависание можно встречным переводом и пошагово разъяснил, как это делается.

Зомбированная мошенниками женщина поверила в этот бред и «чтобы ускорить процесс» продиктовала мошенникам реквизиты карты своей родственницы, коды из смс и при помощи терминала перечислила мошеннику 120 тысяч рублей.

Естественно, никакого аванса за землю женщине не пришло, а потенциальные покупатели перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.08.2023 08:04 0 405
Тэги: криминал мошенничество
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