В Калужской области женщина не побоялась встать на пути грабителя

Во вторник, 22 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела о грабеже с применением насилия.

В отдел полиции Кировского района обратилась продавец магазина и сообщила, что неизвестный похитил деньги из кассы и ударил ее, когда она пыталась его остановить.

Полиция нашла и задержала подозреваемого, ранее судимого 43-летнего местного жителя.

По версии полиции, мужчина находился в магазине и, пока продавец отошла, достал из кассы деньги.

В этот момент женщина вернулась и, увидев происходящее, потребовала вернуть похищенное, преградив мужчине выход. После чего он ударил потерпевшую так сильно, что женщина упала, и скрылся.

Предварительно, сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Расследование продолжается. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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