В Калуге нашли полторы тысячи литров поддельного алкоголя

Сотрудники полиции обнаружили на территории Калуги розничную продажу контрафактного алкоголя, сообщили в понедельник, 21 августа, в пресс-службе МВД.

По версии правоохранителей, 37-летний житель областного центра хранил и продавал алкоголь без лицензии. В гараже подозреваемого нашли 1,5 тысячи литров алкоголя, который был направлен на исследование.

Стоимость поддельного алкоголя составила более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Калужанину грозит до 3 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.