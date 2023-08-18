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В Калуге 46-летний мужчина провернул серию краж из частных домов

Елена Сумак.
Опубликовано: 18.08.2023 09:05 0 128
В Калуге 46-летний мужчина провернул серию краж из частных домов

В пятницу, 18 августа, УМВД России по городу Калуге рассказало о возбуждении уголовных дел о краже с незаконным проникновением в жилище.

В полицию обратились несколько жителей Калуги с заявлением о краже из их жилых домов.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 46-летний житель Калужской области.  

Предварительно, мужчина наблюдал за частными домами, дожидался, когда владельцы уезжали, затем повреждал окна или двери и проникал в дома.

Он похищал деньги, ювелирные изделия и другое ценное имущество. Все перепродавал третьим лицам или сдавал в ломбард.

Полиция нашла часть похищенного в ходе следствия.

Полиция полагает, что калужанин причастен к трем аналогичным эпизодам, общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Его проверяют на причастность к аналогичным действиям. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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Елена Сумак.
Опубликовано: 18.08.2023 09:05 0 128
Тэги: умвд кража
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