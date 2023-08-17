В Калуге поймали 22-летнего курьера, работавшего на мошенников

В Калуге сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве.
По версии полицейских, калужанин был участником схемы «Ваш родственник попал в ДТП» и похитил у двух пенсионеров деньги, которые они приготовили для помощи близким людям.
По словам одного из потерпевших, ему позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и рассказал, что его внучка стала виновницей аварии со смертельным исходом. Затем к разговору присоединилась девушка, голос которой напомнил пенсионеру голос его внучки.
Мошенница убедила мужчину, что ей нужно оплатить компенсацию в размере семи миллионов рублей, иначе ей грозит тюремное заключение.
У потерпевшего таких денег не оказалось и он предложил все имеющиеся сбережения. Девушка пояснила, что за деньгами приедет водитель.
Пенсионер дождался курьера и передал ему 100 тысяч рублей в полотенце.
Аналогичная ситуация произошла с пожилой калужанкой, которую убедили, что ее близкий человек попал в ДТП. Женщина отдала мошенникам 200 тысяч рублей.
Как полагают сотрудники внутренних органов, подозреваемый работал курьером. Похищенные деньги он переводил на неизвестные счета и оставлял себе небольшую сумму в качестве заработка.
Возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит до 5 лет лишения свободы.
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