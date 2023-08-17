В Калуге 37-летний мужчина распилил припаркованную машину и сдал на металлолом

В четверг, 17 августа, УМВД России по городу Калуге рассказало о возбуждении уголовного дела о краже.

В полицию пришел калужанин и рассказал, что у него пропал отечественный автомобиль.

Полиция установила возможного причастного. Им оказался 37-летний местный житель.

Предположительно, фигурант знал, что владелец автомобиля в отъезде, решил украсть автомобиль и сдать на металлолом.

Он обнаружил, что автомобиль не заперт, открыл все двери и начал распиливать машину. Затем нанял машину, отвез на ней все части на металлолом. Полученные деньги потратил на себя.

Хозяин авто вернулся, обнаружил пропажу автомобиля и поспешил в полицию.

Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

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