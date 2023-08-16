В Калужской области нашли нелегальное производство сигарет

На одном из складских помещений в Калужской области полицейские обнаружили нелегальное производство сигарет, сообщили в пресс-службе УМВД в среду, 16 августа.

Контрафакт изготавливали в промышленных масштабах. Сигареты фасовали в упаковки с брендами известных производителей.

В ходе обыска сотрудники внутренних органов изъяли две технологические линии полного цикла производства табачных изделий, 150 тысяч пачек готовой продукции, сырье, упаковочные материалы и больше 1,5 миллиона неупакованных сигарет.

На производстве задержали 14 мигрантов. Иностранцы нарушали режим пребывания на территории страны и занимались незаконной трудовой деятельностью.

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