47-летний житель Калуги вынес из парикмахерской женскую сумку и прогулял деньги

В среду, 16 августа, УМВД России по городу Калуге рассказало о возбуждении уголовного дела о краже.
В полицию обратилась калужанка и рассказала, что на работе у нее украли сумку прямо из подсобного помещения салона-парикмахерской.
Полиция посмотрела камеры наблюдения, отметила приметы подозреваемого, передала информацию всем дежурным.
Во время патрулирования маршрута, сотрудники ППС на одной из улиц заметили похожего мужчину, задержали и доставили его в отдел.
По версии полиции, 47-летний ранее судимый калужанин проходил мимо салона-парикмахерской, заметил, что дверь служебного входа открыта. Зайдя внутрь, увидел поясную сумку на вешалке. Схватив ее, покинул помещение.
Позже в сумке он нашел деньги, банковские карты, все это забрал, сумку выбросил в урну, а сам пошел в развлекательное заведение, где потратил часть денег с карты до того, как владелица успела ее заблокировать и обнаружить пропажу. Наличные калужанин тоже потратил. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.
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