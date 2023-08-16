47-летний житель Калуги вынес из парикмахерской женскую сумку и прогулял деньги

В среду, 16 августа, УМВД России по городу Калуге рассказало о возбуждении уголовного дела о краже.

В полицию обратилась калужанка и рассказала, что на работе у нее украли сумку прямо из подсобного помещения салона-парикмахерской.

Полиция посмотрела камеры наблюдения, отметила приметы подозреваемого, передала информацию всем дежурным.

Во время патрулирования маршрута, сотрудники ППС на одной из улиц заметили похожего мужчину, задержали и доставили его в отдел.

По версии полиции, 47-летний ранее судимый калужанин проходил мимо салона-парикмахерской, заметил, что дверь служебного входа открыта. Зайдя внутрь, увидел поясную сумку на вешалке. Схватив ее, покинул помещение.

Позже в сумке он нашел деньги, банковские карты, все это забрал, сумку выбросил в урну, а сам пошел в развлекательное заведение, где потратил часть денег с карты до того, как владелица успела ее заблокировать и обнаружить пропажу. Наличные калужанин тоже потратил. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

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