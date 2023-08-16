В Калуге 52-летний мужчина набросился с ножом на бывшую жену

В среду, 16 августа, УМВД России по городу Калуге рассказало о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия.

Предварительно известно, потерпевшая со своей родственницей приехала домой к 52-летнему мужчине, чтобы забрать личные вещи, оставшиеся после развода.

Когда мужчина открыл дверь, начался конфликт. В какой-то момент калужанин подошел к потерпевшей и нанес ей несколько ударов ножом. Не растерявшись, вторая женщина выбила из рук нападавшего нож. Бдительные соседи, услышав шум ссоры на лестничной площадке, вызвали полицию.

Полиция задержала мужчину. Потерпевшую женщину отправила в больницу для оказания медпомощи.

Эксперты пришли к заключению, что полученные раны повлекли тяжкий вред здоровью.

Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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