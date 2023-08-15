Калужанина, убившего в драке мужчину, посадили на 10 лет
Прокуратура Калуги признала виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего, 23-летнего калужанина, сообщили во вторник, 15 августа, пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что в декабре 2021 года в лесу около ТЦ «Апельсин» в микрорайоне Анненки между четырьмя мужчинами произошла драка на почве личной неприязни.
Подсудимый попытался оказать помощь своим знакомым, сбил потерпевшего с ног и нанес ему около 5 ударов ногами в голову, а затем убежал.
Потерпевший умер в больнице. Нарушителя приговорили к 10 годам лишения свободы.
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