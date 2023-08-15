В Калуге обиженный любитель выпить под громкую музыку напал с ножом на соседа

Во вторник, 15 августа, калужская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела на 45-летнего жителя областного центра.

Мужчина, будучи нетрезвым, напал с ножом на своего соседа, который ранее, возвращаясь с работы, сделал ему замечание за громкую музыку на весь подъезд.

Полиция не приводит точного содержания и форму замечания, однако оно так задело мужчину, что он постучался в дверь к обидчику, а когда тот открыл ее, замахнулся ножом. Однако сосед успел среагировать и отвести удар, который в итоге пришелся в предплечье.

Захлопнув дверь раненый калужанин вызвал полицию.

Вред, причиненный здоровью потерпевшего признали легкими возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

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