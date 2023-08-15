Пытаясь избежать липовых кредитов, калужанка взяла реальных на 1,9 миллиона

Во вторник, 15 августа, полиция Калуги сообщила о новом случае мошенничества на крупную сумму.

Калужанка лишилась в общей сложности более 1,9 миллиона рублей. Схема, по которой сработали мошенники, многоступенчатая.

Сначала женщине поступил звонок якобы из компании по оказанию услуг мобильной связи. Мошенник поинтересовался собирается ли калужанка и дальше пользоваться услугами их компании и получив положительный ответ предложил пройти процедуру онлайн подтверждения

Затем ей поступило сообщение с кодом, которое она озвучила звонившему.

На этом и распрощались.

Но через некоторое время ей стали поступать звонки с разных номеров. Ответив на один из них женщину спросили, подавала ли она заявку на кредит? Калужанка ответила, что нет, и собеседница предположила, что ее пытаются надуть, а чтобы этого избежать, ей надо оформить кредит на ту же сумму, что и мошенники в этот момент пытаются оформить свой на ее имя.

Поверив в это, калужанка пошла в кредитную организацию и взяла в долг крупную сумму денег.

После этого, следуя указаниям мошенницы, купила сотовый телефон и перевела с него средства на некий счет.

Однако на этом дело не закончилось. Весь следующий день ей снова звонили мошенники и по той же схеме убедили ее взять еще несколько кредитов.

И только через какое-то время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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