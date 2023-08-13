В Калуге сын зарезал парализованную мать и попал в психушку

В пятницу, 11 августа, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила о завершении процесса по делу об убийстве больной деменцией женщины.

Как было установлнео в суде, мама 53-летниего житель Калуги серьезно заболела, в результате чего онемела и потеряла возможность передвигаться.

В один из дней октября 2022 года сын сильно напился и в горячке четыре раза ударил маму ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Судебная медэкспертиза установила, что в момент убийства мужчина не был невмеяемым, однако в процессе следствия у него развилось психическое расстройство, которое не позволяет ему в полной мере осознать всю чудовищность своего поступка.

Суд постановил поместить его в специализированное медучреждение для прохождения лечения.

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