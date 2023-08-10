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32-летний житель Калужской области вывез краденые электроинструменты на автомобиле жертвы

Елена Сумак.
Опубликовано: 10.08.2023 09:49 0 387
32-летний житель Калужской области вывез краденые электроинструменты на автомобиле жертвы

В четверг, 10 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовных дел о краже и угоне.

32-летний житель Дзержинского района находился в гостях у потерпевшего, они выпивали.

Позже мужчины вышел на улицу и увидел, что ворота гаража, находящегося на придомовой территории, не заперты. Он зашел в помещение, приметил электроинструменты общей стоимостью более 130 000 рублей.

Фигурант решил украсть их, воспользовавшись автомобилем хозяина. Ключи нашел в гараже, завел двигатель, инструменты сложил в багажник и уехал.

Оставив похищенные инструменты у своего дома, он вернулся на автомобиле к дому пенсионера, конечно, умолчав о том, что успел провернуть дельце.

Оперативники задержали мужчину при попытке продать часть похищенного. Он под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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Елена Сумак.
Опубликовано: 10.08.2023 09:49 0 387
Тэги: кража угон
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