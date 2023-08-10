Калужанин познакомился с дамой ради грабежа, а не отношений

В четверг, 10 августа, полиция Калуги сообщила о задержании48-летнего ранее судимого мужчины за грабеж.

Проходя по одной из улиц города, он заприметил женщину, сидевшую на лавке. Присев к ней, мужчина завязал знакомство, в результате которого они вдвоем направились в соседний двор.

Но дальнейших отношений у парочки не получилось, так как калужанин неожиданно сорвал с шеи своей дамы золотую цепочку и мгновенно ретировался.

Золото он сдал в ломбард, а деньги, согласно сухой полицейской сводке, «потратил на личные нужды».

Грабителя удалось задержать по горячим следам. Согласно статье, которая ему грозит, в срок до 4 лет личные нужды ему придется удовлетворять в местах не столь отдаленных.

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