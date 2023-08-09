В Мордовии калужанин несколько раз пырнул свою бывшую ножом в живот

Вечером вторника, 8 августа, прокуратура Республики Мордовия сообщила о завершении суда над 31-летним ранее судимым уроженцем Калуги.

Мужчина жил в Рузаевке – центре одноименного района республики. В апреле этого года он изрядно выпил и пришел к своей бывшей сожительнице. Поссорившись, пьяный ловелас так осерчал, что избил женщину и несколько раз пырнул ее ножом в живот и область спины.

К счастью, женщина выжила, а ее мучитель по решению суда отправился в колонию строгого режима на пять лет.

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