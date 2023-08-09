Молодая парочка пыталась продать N-метилэфедрон в Калуге

В среду, 9 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о задержании молодых людей по подозрению в попытке продажи наркотиков.

Их остановили для личного досмотра на одной из улиц Калуги. В ходе досмотра у них обнаружили свертки с N-метилэфедроном, общей массой 8,92 граммов. Этот препарат, также известный как метамфепрамон, является наркотиком.

По версии оперативников парень с девушкой планировали продать их калужским наркоманам.

Следственное управление УМВД по Калужской области возбудило уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Молодых людей по решению суда на время следствия отправили на нары.

Врядли молодым людям удастся убедить следствие и суд в том, что это все исключительно для личного пользования.

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