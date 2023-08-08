В Калужской области пьяный мужчина ударил приятеля ножом в грудь

Прокуратура Боровского района признала вину 49-летнего местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщили во вторник, 8 августа, пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле 2023 года пьяный подсудимый повздорил со своим приятелем в гараже. В ходе конфликта мужчина ударил знакомого в грудь. Пострадавший выжил, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Суд, с учетом позиции гособвинителя и наличия опасного рецидива, приговорил преступника к 8 годам лишения свободы.

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