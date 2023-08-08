В Калуге пьяный мужчина угнал иномарку своего знакомого

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя. Он подозревается в угоне автомобиля без цели хищения, сообщили во вторник, 8 августа, в пресс-службе УМВД.

Согласно материалам дела, нарушитель пил алкоголь с хозяином иномарки во дворе дома. Неожиданно, калужанин сел в салон припаркованной рядом машины и уехал. Владелец машины пытался остановить приятеля, но у него ничего не вышло. Потерпевший обратился в полицию.

Расследование продолжается. Угонщик находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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