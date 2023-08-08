22-летний житель Калуги в медицинской маске обманул пенсионерку

В Калуге еще одна пожилая женщина стала жертвой мошенников, которые позвонили и сказали, что внучка калужанки после ДТП попала в больницу. Преступники попросили деньги и вещи якобы для девушки, сообщили во вторник, 8 августа, в управлении МВД по Калужской области.

За передачей приехал 22-летний калужанин. Он надел медицинскую маску и представился курьером. Деньги он перевел через банкомат человеку, который до этого предложил ему подработать. Часть из всей суммы калужанин оставил себе в качестве вознаграждения.

За мошенничество молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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