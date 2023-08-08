В Калужской области мужчина регистрировал мигрантов за 500 рублей в «резиновой» квартире

Сотрудники миграционной службы совместно с полицией установили, что в Дзержинском районе 34-летний ранее судимый местный житель фиктивно регистрировал иностранцев в своей квартире. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник, 8 августа, в пресс-службе УМВД.

По версии полицейских, мужчина поставил на учет в своей квартире 56 мигрантов, при этом гости там не проживали и платили хозяину помещения за регистрацию по 500 рублей.

Расследование продолжается. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.

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