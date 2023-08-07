Житель Калуги из ревности ударил ножом своего знакомого

В Калуге 32-летний мужчина задержан за причинение тяжелых травм своему знакомому. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 7 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчины выпивали в одной компании. В какой-то момент подозреваемый решил, что его знакомый проявляет слишком много внимания его жене. Он пошел домой, взял нож, вернулся и ударил оппонента в живот.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.