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Приговор мошеннической группировке из Калуги, заработавшей 44 миллиона, остался неизменным

Автор: Софья Фирсова.
Опубликовано: 07.08.2023 11:35 2 486
Приговор мошеннической группировке из Калуги, заработавшей 44 миллиона, остался неизменным

В понедельник, 7 августа, в объединенной пресс-службе судов сообщили, что вступил в силу приговор участникам преступной группировки, орудующей на территории региона в 2014-2016 годах.

21 участника мошеннической группировки осудили еще год назад. Судебное разбирательство продолжалось более полутора лет, было изучено более 800 томов уголовного дела.

Как рассказали в суде, в 2014-2016 годах не менее 23 человек создали преступное сообщество, чтобы получать деньги с помощью незаконных банковских операций.

В сообществе было два структурных подразделения, одно из которых под видом предпринимательства осуществляло незаконные банковские операции. В это подразделение входили двое сотрудников полиции, которые прикрывали деятельность преступников.

Второе подразделение занималось охраной организатора преступной группировки и денег, разрешало конфликтные ситуации и занималось поиском жертв. Доход ОПГ составил более 44 миллионов рублей.

11 преступникам вынесли приговор в виде лишения свободы, девять мошенников оштрафовали на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, двух полицейских посадили на 8 лет и на 8 лет и 6 месяцев с дополнительным ограничением свободы на один год. Также сотрудников внутренних органов обязали выплатить штрафы по 300 тысяч рублей.

Организатор и начальник охраны умерли до вынесения приговора.

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Автор: Софья Фирсова.
Опубликовано: 07.08.2023 11:35 2 486
Тэги: криминал
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