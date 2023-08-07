В Калужской области изъяли из оборота полтора килограмма наркотиков

В понедельник, 7 августа, в УМВД по Калужской области сообщили об итогах профилактического мероприятия «Мак – 2023», целью которого было выявить и предотвратить незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники полиции изъяли 21 куст каннабиса. По данному факту возбуждено уголовное дело. Еще один очаг с произрастанием конопли был уничтожен во время поисковых мероприятий.

Всего было зарегистрировано 35 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также сотрудники полиции составили 43 протокола об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.

Из оборота было изъято 1669,21 граммов наркотинов, из них: 1057,34 граммов – гашиш, 380,04 граммов – каннабис, 219,48 граммов – героин и 12,35 граммов - кокаин.

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