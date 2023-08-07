Калужанин с балкона подстрелил четырех прохожих

В Людиново 47-летний мужчина из пневматического пистолета стрелял по прохожим со своего балкона. О возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» в понедельник, 7 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

На данный момент известно о четырех пострадавших людях.

У подозреваемого изъяли пистолет, сейчас проводится расследование. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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