В Калуге ждут приговора держатели нарколаборатории

Прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней и 45-летнего жителей Орловской области. Они обвиняются в сбыте, производстве, приобретении, перевозке и хранении и наркотиков.

По версии следствия, наркодилеры с августа по ноябрь 2022 года приехали на территорию региона и организовали производство мефедрона.

Для наркофермы они арендовали дом в Мещовском районе. Туда были завезены вещества для производства наркотиков и оборудование.

У торговцев смертью было изъято 11 килограммов наркотиков и прекурсоров.

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