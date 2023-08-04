В Калуге вынесли приговор мужчине, который украл четыре городских участка на 22 миллиона рублей

В пятницу, 4 августа, в Калуге вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве с землей. 35-летнего специалиста по недвижимости приговорили в общей сложности к 11 годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как мы уже рассказывали, мужчина работал в коммерческой организации и получил от сообщников незаполненные бланки оригиналов свидетельств на собственность на четыре земельных участка, находящихся в муниципальной собственности. На них были печати с оттиском «Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству».

Виновник внес в бланки ложные сведения, а потом продал участки. Ущерб составил 22 миллиона рублей.

Ранее этот человек уже был осужден за аналогичные преступления, поэтому в общей сложности он наказан таким длительным сроком заключения.

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