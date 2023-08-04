В Калужской области вандалы повредили уличные тренажеры

В Перемышле вандалы испортили спортивную тренажерную площадку. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 4 августа, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Повреждены и демонтированы элементы тренажеров, что делает их небезопасными для использования, нанесены надписи и рисунки, в том числе, непристойного содержания, - заявили в ведомстве. - На оборудовании площадки и теневом навесе хаотично разлита краска.

Также в Перемышле завели уголовку на 49-летнюю женщину, которая на площади районного Дома Культуры в июне разбила топором скамейки.

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