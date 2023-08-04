В Калужской области поймали закладчика с 19 свертками «синтетики»

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ в крупном размере, сообщили в пятницу, 4 августа, в пресс-службе УМВД.

В результате профилактических мероприятий, на территории региона был пойман местный житель. При досмотре у мужчины нашли 19 свертков с N-метилэфедроном общей массой 8,64 грамма.

Предположительно, преступник собирался распространять наркотики посредством тайников-закладок.

Подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники внутренних органов устанавливают канал сбыта наркотиков.

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