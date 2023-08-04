В Калуге женщина перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей

В Калуге еще одна пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности она потеряла 1,2 миллиона рублей, сообщили в пятницу, 4 августа, в управлении МВД по Калужской области.

Преступники позвонили калужанке от имени полицейских и сказали, что на ее имя кто-то оформил кредит. Женщину убедили перевести на чужой счет 100 тысяч рублей, потом уговорили пойти купить новый телефон в торговом центре.

Чуть позже женщина взяла в банках несколько кредитов и перевела все мошенникам. Только тогда преступники перестали выходить на связь, а калужанка пошла в полицию.

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