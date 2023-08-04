В Калуге двое мужчин украли и разобрали машину за 2,5 миллиона рублей

В Калуге двое мужчин задержаны за кражу автомобиля. Одному из подозреваемых 44 года, второму – 54. Подробности в пятницу, 4 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, преступники присмотрели нужную машину и несколько дней за ней следили.

Ночью они угнали автомобиль и полностью его разобрали.

Через интернет похитители успели продать только кузов. Остальные части полицейские нашли при задержании преступников.

Стоимость машины оценивается в 2,5 миллиона рублей. Калужанам грозит до 10 лет лишения свободы.

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