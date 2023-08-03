В Калужской области пенсионерка пыталась спастись от мошенников и потеряла 200 тысяч рублей

В Калуге возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В дежурную часть обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой обмана, сообщили в четверг, 3 августа, в пресс-службе УМВД.

Как рассказала пенсионерка, ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником полиции, после чего сообщил, что личный кабинет женщины был взломан злоумышленниками и теперь на нее пытаются оформить кредит. Затем собеседник предупредил калужанку о том, что в скором времени с ней свяжется сотрудник банка.

Через 15 минут старушке перезвонили и сообщили о том, что для того, чтобы остановить мошенников, ей необходимо взять кредит и отправить деньги на безопасный счет, с которого они в скором времени ей вернутся.

Поверив мошенникам, женщина поспешила в банк, но ей отказали в оформлении кредита. Пенсионерка обратилась в другую финансовую организацию, где ей все-таки одобрили займ.

Женщина отправилась в банкомат и перевела деньги на номер, продиктованный незнакомцем. Калужанка отправила на счет мошенников 200 тысяч рублей.

После совершения операции куратор убедил потерпевшую, что деньги обязательно вернутся через неделю и перестал выходить на связь. Женщина рассказала о произошедшем мужу, который предположил, что она стала жертвой мошеннической схемы. После этого калужанка обратилась в полицию.

В данный момент идет поиск преступников.

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