В Калужской области пенсионерка пыталась спастись от мошенников и потеряла 200 тысяч рублей
В Калуге возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В дежурную часть обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой обмана, сообщили в четверг, 3 августа, в пресс-службе УМВД.
Как рассказала пенсионерка, ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником полиции, после чего сообщил, что личный кабинет женщины был взломан злоумышленниками и теперь на нее пытаются оформить кредит. Затем собеседник предупредил калужанку о том, что в скором времени с ней свяжется сотрудник банка.
Через 15 минут старушке перезвонили и сообщили о том, что для того, чтобы остановить мошенников, ей необходимо взять кредит и отправить деньги на безопасный счет, с которого они в скором времени ей вернутся.
Поверив мошенникам, женщина поспешила в банк, но ей отказали в оформлении кредита. Пенсионерка обратилась в другую финансовую организацию, где ей все-таки одобрили займ.
Женщина отправилась в банкомат и перевела деньги на номер, продиктованный незнакомцем. Калужанка отправила на счет мошенников 200 тысяч рублей.
После совершения операции куратор убедил потерпевшую, что деньги обязательно вернутся через неделю и перестал выходить на связь. Женщина рассказала о произошедшем мужу, который предположил, что она стала жертвой мошеннической схемы. После этого калужанка обратилась в полицию.
В данный момент идет поиск преступников.
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