В Калуге прикрыли наркопритон

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей за организацию наркопритона, сообщили в четверг, 3 августа, в пресс-службе УМВД.

Как полагают полицейские, 27-летний мужчина и его 28-летняя подруга, будучи ранее судимыми, организовали в своей квартире притон для употребления наркотиков. Шприцы и колбы посетители приносили с собой, а расплачивались с хозяевами помещения дозой.

Расследование продолжается. Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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