В Калужской области украли 600 тысяч рублей на тротуарной плитке

В поселке Бетлица Куйбышевского района выявили нарушения при благоустройстве пешеходной зоны. Подробности в четверг, 3 августа, рассказали в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, подрядчик использовал плитку меньшей толщины и необоснованно получил 600 тысяч рублей.

Сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве. Также прокуратура обратилась в Арбитражный суд, который обязал вернуть деньги в бюджет района.

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