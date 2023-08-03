Жительница Калужской области украла у нового знакомого 240 тысяч рублей

В городе Малоярославец Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы. Ее обвиняют в краже, сообщили в четверг, 3 августа, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, пострадавший ехал на электричке в Калугу. На станции в Малоярославецком районе калужанин познакомился с женщиной. После беседы новые знакомые решили вместе выпить. Через некоторое время, подозреваемая, воспользовавшись нетрезвым состоянием мужчины, вытащила из его нагрудного кармана все деньги. После этого она увезла пострадавшего на такси в другой населенный пункт и оставила на остановке.

Женщина успела потратить всю сумму на свои нужды. Проснувшись, мужчина позвонил в полицию. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

На период расследования нарушительница находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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