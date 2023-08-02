В Калужской области мужчина ударил камнем по голове своего напарника

В Кировском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении легкого вреда здоровью, сообщили в среду, 2 августа, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, вечером в карьере, который расположен в Спас-Деменском районе, между мужчинами произошел конфликт из-за погрузки песка.

После словесной перепалки подозреваемый ударил оппонента камнем по голове и убежал. Пострадавший вызвал скорую.

Сотрудники внутренних органов нашли нарушителя. В участке мужчина признал вину. Ему грозит лишение свободы на срок до двух дет.

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