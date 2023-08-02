25-летнюю жительницу Калуги судят за обман пенсионерки

В Дзержинском районе 25-летней женщине из Калуги грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество. В среду, 2 августа, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Она была курьером, который забрал деньги у 73-летней женщины, которую перед этим обработали телефонные мошенники. Бабушку убедили, что ее внучка попала в ДТП и нужны деньги для решения вопросов. Женщина отдала имевшиеся у нее 150 тысяч рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.