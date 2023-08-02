В Калуге фермер пытался украсть у налоговой 1,6 миллиона рублей

В Калуге на главу крестьянско-фермерского хозяйства завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В среду, 2 августа, об этом сообщили в областной полиции.

По версии следствия, мужчина подал налоговую декларацию, включив в нее фиктивный налоговый вычет на сумму более 1,6 миллиона рублей. Вычет якобы полагался за работы по договору субподряда, заключенному между КФК и другой компанией, хотя на самом деле ничего этого не делалось.

Получить вычет фермер не смог, документы забраковали на стадии камеральной проверки

Теперь калужанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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