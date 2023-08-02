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В гараже у жителя Калуги нашли 1600 литров алкоголя

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД.
Опубликовано: 02.08.2023 12:10 0 457
В гараже у жителя Калуги нашли 1600 литров алкоголя

В Калуге завели уголовное дело на 43-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте алкоголя. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанин закупал оптом спиртное, а потом перепродавал своим знакомым.

В гараже у мужчины нашли 1600 литров алкоголя в канистрах, а также пустые бутылки на общую сумму в 100 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: МВД.
Опубликовано: 02.08.2023 12:10 0 457
Тэги: криминал
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