В гараже у жителя Калуги нашли 1600 литров алкоголя

В Калуге завели уголовное дело на 43-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте алкоголя. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанин закупал оптом спиртное, а потом перепродавал своим знакомым.

В гараже у мужчины нашли 1600 литров алкоголя в канистрах, а также пустые бутылки на общую сумму в 100 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.